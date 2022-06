Diesdorfer Jumper haben ein Herz für Cantón und die anderen Tiere

700 Euro kamen bei der Jumping-Basic-Ausbildung zusammen, die von den Diesdorfer Trampolinsportlern veranstaltet wurde. Das Geld haben sie jetzt an das Ahlumer Tierheim übergeben.

Ahlum (wmo) - Spaß haben und dabei noch etwas Gutes tun, nach diesem Motto veranstalteten die Mitglieder von Jumping Diesdorf am vergangenen Wochenende ihre zweite Jumping-Basic-Ausbildung für zukünftige Trainer. Alle 70 Trampoline auf dem Diesdorfer Sportplatz waren belegt und zwar nicht nur von Teilnehmern aus Diesdorf und Umgebung, sondern auch von den benachbarten Jumping-Klubs in Salzwedel und Rosche. „Wir hatten den Master-Trainer Nailton Heringer dabei, der uns eineinhalb Stunden so richtig eingeheizt hat“, zeigte sich Diesdorfs Jumping-Trainerin Danila Schulz hochzufrieden.