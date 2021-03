Vorschlag: Stadtrat sollte sich mit einer Petition an den Ministerpräsidenten wenden.

Klötze l Unterricht im Kinder- statt im Klassenzimmer und Eltern, die ihrem Nachwuchs Mathe, Physik und andere Fächer erklären müssen – während der Corona-Pandemie hat sich der Alltag für viele Schüler im Distanzunterricht verändert. Es hat sich gezeigt: Computer und schnelles Internet sind für das Lernen von daheim wichtig. Doch nicht immer gibt es die erforderliche digitale Ausstattung in den Schulen. Das sorgt für Kritik.



Wie sieht es mit der Ausstattung in der Stadt Klötze aus?, fragte Steimkes Ortsbürgermeister Frank Kraskowski während der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses. Bereits zuvor hatte er im Steimker Ortschaftsrat deutliche Kritik am Landes-Bildungsministerium geübt (Volksstimme berichtete). Er sagte im Hauptausschuss, dass die Kommunen bei dem Thema nun Druck in Richtung des Landes machen müssten.



Seit gut einer Woche sind die Schulen wieder geöffnet. Er sei von vielen Eltern auf das Thema angesprochen worden. Wie sehen die Planungen für die Digitalisierung der Schulen in der Stadt Klötze aus? Denn der nächste Lockdown könne in Zukunft bevorstehen. „So, wie es jetzt ist, kann man es keinem Elternteil weiter zumuten“, sagte Kraskowski im Hauptausschuss. Der Unmut der Eltern steige. Als Beispiel nannte Kraskowski Plattformen im Internet, auf denen die Aufgaben für Schüler abgelegt werden. Doch nicht immer klappt der Zugriff, am besten logge man sich in der Nachtzeit ein, damit es keine Probleme gibt, so Kraskowski.



Apell an Eltern und Lehrer

Die Stadt Klötze sei für die sächliche Ausstattung und für das Personal in den Sekretariaten der drei Grundschulen im Gebiet der Einheitsgemeinde verantwortlich, erklärte der stellvertretende Bürgermeister Matthias Reps während der Sitzung. Für die Ausstattung der Lehrer mit Technik sei das Land zuständig.



Appellieren könnten die Stadträte nur an die Eltern und Lehrer, eine Lösung zu finden, schließlich fehle der Region das schnelle Internet, sagte Raimund Punke (CDU). In kurzer Zeit könne der Stadtrat nichts ändern. Schülerinnen und Schüler würden auch gerne mal Kontakt zu ihren Lehrern haben, etwa in Videokonferenzen, wusste André Homeyer, stellvertretender Ortsbürgermeister von Jahrstedt. Doch einige Lehrer würden das nicht anbieten. Da sehe Homeyer Verbesserungsbedarf.



„Das Land gibt die Rahmenbedingungen vor“, sagte Matthias Reps. Aber nicht jede Lehrkraft wolle die moderne Technik anwenden, es gäbe verschiedene Möglichkeiten, den Distanzunterricht zu gestalten. Es sei schwierig für den Stadtrat, eine Empfehlung in diese Richtung zu geben. Er nehme das Thema aber aus der Runde mit, sagte Reps.



Klare Forderung an die Landesregierung

Grund zum Handeln sieht auch Wolfgang Mosel, Mitglied der Fraktion Die Linke im Stadtrat. „Wir brauchen eine Digitalisierungsoffensive des Stadtrates und der Verwaltung“, forderte Mosel nun in einer Mitteilung, in der er sich auf das von Frank Kraskowski aufgegriffene Thema bezieht. Diese Offensive sollte in den Bereichen Bildung, Ratsarbeit und bei der Digitalisierung der Verwaltung umgesetzt werden.



Außerdem sollte es weitere Initiativen zur Versorgung aller Haushalte mit schnellem Internet geben. „Ich schlage vor, dass sich der Stadtrat mit einer Resolution an Ministerpräsident Reiner Haseloff wendet, in der die Missstände beim Thema digitales Lernen benannt und klare Forderungen in Richtung Landesregierung gestellt werden“, so Mosel.



Gleichzeitig sollten alle Partner gemeinsam nach Lösungen suchen. „Wenn es um die Bildung der Kinder und Jugendlichen geht, dann sind aus meiner Sicht alle Politiker zuständig“, erklärte Mosel. Er zählte ebenfalls auf, in welchen Bereichen seines Erachtens nach bei der Digitalisierung in der Stadt Klötze noch Nachholbedarf besteht. In der laufenden Wahlperiode bis 2024 müssten dabei vom Stadtrat und von der Verwaltung noch Lösungen vorangetrieben werden.



Mit Blick auf die Digitalisierung stellte Wolfgang Mosel der Bundesrepublik kein gutes Zeugnis aus. Andere Länder seien weiter als Deutschland, das ja für sich in Anspruch nehme, das Land der Dichter und Denker zu sein. „Ich bin davon überzeugt, dass es in unserem Land viele kluge Köpfe gibt. Leider gibt es auch zu viele Politiker und Verwaltungsbeamte, die sich nicht zuständig fühlen und lieber mit dem Finger auf andere zeigen“, so Wolfgang Mosel.