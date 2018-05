Am Dorfplatz in Immekath wurden Bäume gepflanzt. Foto: Siegmar Riedel

Auf dem Dorfplatz in Immekath wurden sechs Linden gepflanzt. Auch ein Weihnachtsbaum steht dort jetzt.

Immekath l Neue Bäume braucht das Land. In Immekath sind in den vergangenen Wochen sechs Linden auf dem Dorfplatz gepflanzt worden. Darüber informierte Ortsbürgermeister Peter Gebühr während der Sitzung des Ortschaftsrates am Donnerstag in der Gaststätte. Weitere zwei Bäume kamen zwischen dem Jugendklub und der Feuerwehr in die Erde, einer an einem Privatgrundstück.

Den kleinen Nadelbaum mitten auf der Wiese hat der Ortsbürgermeister spendiert und eingepflanzt. Wenn der größer ist, soll er zum Fest geschmückt werden und als Weihnachtsbaum für das ganze Dorf herhalten, kündigte Peter Gebühr an.