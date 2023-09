Am Montag hat in Brome der Aufbau für das Drömlingsfest begonnen. Es findet erstmals in Niedersachsen statt.

Drömlingsfest 3.0 feiert Premiere in Niedersachsen auf der Burg in Brome

Christian Karl Frey vom Museum Burg Brome und Juliane Ruttkowski vom Regionalmanagement der Biosphärenreservatsverwaltung in Oebisfelde freuen sich auf das Drömlingsfest 3.0 in Brome. Es findet vom 8. bis 10. September rund um die dortige Burg statt.

Brome - Nachdem die ersten beiden Ausgaben in Sachsen-Anhalt über die Bühne gegangen waren, findet das Drömlingsfest nun erstmals in Niedersachsen statt. Schauplatz für die länderübergreifende Veranstaltung ist dieses Mal die Burg in Brome. Schon 2019 in Kunrau (Schloss) und 2021/ 2022 in Oebisfelde (Sumpfburg) waren es historische Bauwerke, die als Kulisse für das Drömlingsfest dienten, erinnert Juliane Ruttkowski vom Regionalmanagement der Biosphärenreservatsverwaltung in Oebisfelde.