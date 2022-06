Echte Handarbeit aus Jahrstedt: Frauengruppe trifft sich seit mehr als zwei Jahrzehnten - nicht nur zum Stricken

Seit mehr als 20 Jahren wird in Jahrstedt fleißig gestrickt und gestickt. Einmal in der Woche trifft sich im örtlichen Saal eine Handarbeitsgruppe. In lockerer Runde gehen Frauen dabei ihrem gemeinsamen Hobby nach. Gern gesehen sind neue Gesichter.

Jahrstedt - Fest in der Hand von Frauen ist der Jahrstedter Gemeindesaal an jedem Mittwochnachmittag. Dort treffen sich die Mitglieder einer Handarbeitsgruppe und packen an den Tischen Wolle, Nadeln, Scheren und Stoffe aus. Dann wird es drei Stunden lang gemütlich, immer in der Zeit von 14 bis 17 Uhr. So lange gehen die Frauen Seite an Seite ihrem gemeinsamen kreativen Hobby nach.