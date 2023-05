Eidechsen sind jetzt in Klötze willkommen

Die DRK-Tagesgruppe baut einen Eidechsenhügel in Klötzer Tiergarten.

Klötze - Tiere gibt es im Klötzer Tiergehege viele. Die meisten sind natürlich so groß, dass man sie mit bloßem Auge erkennen kann. Einige sind aber deutlich kleiner. Eidechsen zum Beispiel. Die gibt es in der Region. So viel steht fest. Nur: Zu Gesicht bekommt sie nur selten jemand. Das liegt zum einen daran, dass sie klein sind, hauptsächlich aber wohl ist ihre Scheu der Grund dafür.