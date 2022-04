Ein bunter Regenbogen für Klötze: Hier soll er bald stehen

Klötze soll in Zukunft bunter werden. Im Ortschaftsrat der Purnitzstadt wurde vorgeschlagen, eine Regenbogen-Säule auf der Insel des Kreisverkehrs an der Bahnhof- und Poppauer Straße aufzustellen. Viele Unterstützer wollen sich bei dem Projekt beteiligen, wie es hieß.

Klötze - Ein Regenbogen am Himmel ist immer ein Hingucker. Doch das Farbspiel nach einem Regenschauer ist vergänglich und die Freude beim Beobachten meist von begrenzter Dauer. In der Klötzer Kernstadt könnte das in Zukunft anders sein. Dort soll, auf der Blumeninsel im Kreisverkehr an der Poppauer- und Bahnhofstraße, eine bunte Regenbogen-Säule aufgestellt werden.