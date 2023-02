Apenburg/Klein Apenburg - Schnee ist zwar nicht in Sicht, dennoch laufen die Vorbereitungen für das dritte internationale Schlittenhundewagenrennen in Apenburg auf vollen Touren. Nachdem die Veranstaltung in den vergangenen drei Jahren coronabedingt ausfallen musste, freuen sich zirka 60 bis 70 Fahrer aus ganz Deutschland, den Niederlanden und Polen am 11. und 12. März mit ihren etwa 240 Schlittenhunden an den Start gehen zu können. Darunter sind nach Auskunft des Veranstalters sowohl Deutsche Meister als auch Welt- und Europameister.