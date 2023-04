Klötze - „Zuerst war das Gedicht“, informierte Hartmut Nix vom Freundeskreis Altmärkische Schweiz. Dessen Ehrenvorsitzender war Dr. Wilfried Schielke, der dem Volk und den Verantwortlichen in seinen Gedichten aufs Maul schaute und Punkte schaffen wollte, an denen sich die Menschen begegnen und nachdenken können. Einer dieser Punkte ist die neue Regenbogensäule auf dem Adolph-Frank-Platz in Klötze, die am Montagvormittag eingeweiht wurde.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.