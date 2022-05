Ein neues Leben hinter alter Fassade gibt es im Klötzer Pfarrhaus

Nach vier Jahren Leerstand zieht ins evangelische Pfarrhaus an der Klötzer Kirchstraße wieder Leben ein. Denn der neue Pfarrer Ronald Höpner möchte in dem historischen Gebäude wohnen.

Klötze - Vier Jahre war das historische Fachwerkhaus unbewohnt. Nun kehrt wieder Leben in dem Pfarrhaus an der Kirchstraße ein. Denn der neue Klötzer Pfarrer Ronald Höpner möchte in einem der ältesten Gebäude der Stadt mit seinem Dienstantritt ab 1. Februar wohnen. Ob das alles so gelingt und die Handwerker die Sanierung rechtzeitig abschließen, ist allerdings noch offen. Doch Pfarrer Höpner hofft, dass er spätestens im Frühjahr einziehen kann.