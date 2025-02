Joachim und Walter Könnig gehören zu den wenigen Überlebenden des Bombenabwurfs vor 80 Jahren in Kusey. Das Erlebte bleibt ihnen bis heute in Erinnerung.

Kuseyer Bombenabwurf bleibt in den Köpfen

Kusey. - Als wäre es gestern erst gewesen. So präsent sind die schrecklichen Erinnerungen an den Bombenabwurf am 22. Februar 1945 gegen Mittag auf dem Kuseyer Bahnhof bei Joachim Könnig und seinem gleichaltrigen Cousin Walter. Die beiden Männer haben als Sechsjährige den Bombenhagel der US-amerikanischen Flugzeuge direkt auf dem Bahnhof im Ortsteil Lupitz miterlebt.