Ein Wunder und ein Sieg des Lebens

Hanumer und Zasenbecker erinnerten am Sonntag an die Grenzöffnung zwischen ihren beiden Orten vor 33 Jahren. Bei der Andacht sprach Pfarrer Ulrich Storck von einem Wunder, das sich damals ereignete.

Trotz Regenwetters kamen mehr als 30 Hanumer und Zasenbecker zur Andacht an die ehemalige Grenze.

Hanum/Zasenbeck - „Wunder gibt es immer wieder“, heißt es in einem Schlager von Katja Ebstein. Und eines dieser Wunder ereignete sich vor 33 Jahren am 6. Januar 1990 um 9.30 Uhr zwischen Hanum und Zasenbeck. Nach Jahrzehnten der hermetischen Abriegelung wurden Mauer und Stacheldraht geöffnet, und die Einwohner beider Nachbardörfer konnten sich wieder in die Arme schließen.