Eine unerwartete Ehrung

Salzwedel - „Ich bin der Meinung, dass man versuchen sollte, das Beste aus der Pandemie zu machen“, schreibt Achtklässlerin Malin Hilbrecht vom Salzwedeler Friedrich-Ludwig-Jahn Gymnasium in der Reportage, die sie im Rahmen des Projekts Schüler machen Zeitung (SchmaZ) geschrieben hat (nachzulesen im Beitrag unten). Dass sie diesen Grundsatz mit ihrem Artikel direkt in die Tat umsetzen würde, damit hat sie offenbar nicht gerechnet. Denn als Malin am Dienstag in der Schule die Auszeichnung für den besten Artikel im Projekt erhielt, wirkte sie ausgesprochen überrascht.