Eine Woche Herbst-Rummel statt Martinimarkt in Klötze

Der Martinimarkt in der Klötzer Innenstadt findet nicht statt. Alternativ wird es in der Zeit vom 23. bis 31. Oktober einen temporären Freizeitpark auf der Festwiese am Klötzer Waldbad geben.

Auf der Festwiese am Klötzer Waldbad findet in der Zeit vom 23. bis 31. Oktober der erste Klötzer Herbst-Rummel statt. Besucher dürfen sich unter anderem auf einen Autoskooter freuen.

Klötze - Die Gerüchteküche brodelte bereits seit einigen Tagen, zumal auf der Festwiese am Klötzer Waldbad vorbereitende Arbeiten stattfinden. Jetzt steht fest: Auf der Festwiese am Waldbad wird in der Zeit vom 23. bis 31. Oktober der erste Klötzer Herbst-Rummel über die Bühne gehen, wie die Klötzer Stadtverwaltung am Donnerstag erfreut mitteilte.