Neue Stauanlage an der Ohre

Am Freitagmittag wurde an der Ohre bei Jahrstedt die neue Stauanlage mit Fischpass eingeweiht. Die Gäste staunten.

Jahrstedt - Feierlicher Moment am Freitagmittag in Jahrstedt: An der Ohre wurde die neue Stauanlage „Jahrstedt 20“ mit Fischpass eingeweiht. Eigentümer ist die Stadt Klötze, das Staurecht obliegt dem Biosphärenreservat Drömling, Bauherr war der Unterhaltungsverband Obere Ohre.