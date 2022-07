Einwohner haben den Breitbandausbau in Kunrau jetzt selbst in der Hand

Zweckverbands-Geschäftsführer Andreas Kluge (von links), DNS:Repräsentant Hardy Heine und Ortsbürgermeister Uwe Bock informierten darüber, dass für Kunrau die Chance besteht, den Breitbandausbau auch in den schwarzen Flecken vorzunehmen.

Kunrau - Die Wirtschaftlichkeit wurde geprüft, seit Freitag steht fest: In Kunrau können auch die sogenannten schwarzen Flecken mit schnellem Internet versorgt werden. Voraussetzung dafür ist, so erklärte DNS:Net-Repräsentant Hardy Heine bei einem Pressetermin am Schloss, „dass sich 50 Prozent der Haushalte dafür begeistern lassen“.