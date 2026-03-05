Die Wenzer sind mit der Einstufung ihrer Kirche als „Sternschnuppe“ nicht einverstanden. Der Ortsbürgermeister rät ihnen, Engagement zu zeigen.

Wenze. - Seit 2019 wird der schiefe Kirchturm in Wenze mit Balken abgestützt. Es handelt sich um eine Notsicherung. Für eine richtige Sanierung fehlt das liebe Geld. „Aus eigener Kraft können wir das nicht machen. Vom Kirchenkreis kann es nur eine Unterstützung geben. Alles andere hängt von Fördermitteln ab“, stellte Superintendent Steffen Doms gegenüber der Volksstimme klar.