Einwohner von Kusey bei Klötze protestieren gegen drohende Schulschließung

Neuferchau/Kusey - Schon vor der Sitzung des Stadtrates am Mittwochabend versammelten sich zahlreiche Menschen vor dem Neuferchauer Saal. Sie hielten Plakate in die Höhe mit Aufschriften wie „Die Schule im Dorf lassen“ oder „Die Schule muss bleiben.“ Es war ein Protest gegen die im Hauptausschuss am 19. Januar angedeutete Schließung der Kuseyer Grundschule. Wegen des zu erwartenden Andrangs hatte die Stadt Klötze vorab darauf hingewiesen, dass im Stadtrat nur 50 Sitzplätze zur Verfügung stehen, um die Corona-Abstände einhalten zu können. Letztlich nahmen etwa 40 Besucher am Stadtrat teil.