Klötze - Hochbetrieb hat am Mittwochabend bei der Sitzung des Klötzer Stadtrates geherrscht. Zahlreiche Eltern drängten in den Ratssaal. Sie waren aufgebracht, wütend, zornig. Die Meldung, dass die Betreuung nicht nur in den Kitas in Schwiesau und Kunrau eingeschränkt wird, sondern auch im Klötzer Hort, hatte bei ihnen das Fass zum Überlaufen gebracht. Im Hort findet im Februar kein Regelbetrieb statt. Eltern werden gebeten, die Betreuung ihrer Kinder selbst zu übernehmen.