Der Wunsch der Winterfelder Eltern nach einem Spielplatz für ihre Kinder scheint endlich in Erfüllung zu gehen. Nach langem Suchen hat die Gemeinde das dafür passende Areal im Ort gefunden.

Auf einer Fläche hinter dem gemeindeeigenen 6-WE-Block am Schwarzen Weg soll der Winterfelder Spielplatz entstehen. Das hat der Rat jetzt entschieden.

Winterfeld - Fast fünf Jahre ist es her, dass erstmals Winterfelder Eltern den Wunsch nach einem Spielplatz für ihre Kinder an den damaligen Bürgermeister und den Apenburg-Winterfelder Rat herangetragen haben. Seitdem hat die Gemeinde zwar Geld für das Vorhaben im Haushalt eingestellt, die Spielmöglichkeiten aber fehlen noch immer. Grund: Es mangelt einfach an dem passenden Platz.