Entwicklung der Ortsteile: Beetzendorfer Bürgermeisterkandidaten nehmen Stellung

Tangeln/Mellin (wmo) - „In den letzten Jahren haben wir immer nur von Projekten in Beetzendorf gehört, es fehlt so etwas wie ein Entwicklungsplan auch für die Ortsteile“, sprach der Melliner Wolfgang Burmeister während der Vorstellungsrunden der beiden Beetzendorfer Bürgermeisterkandidaten ein wichtiges Thema an, das viele Einwohner der Dörfer umtreibt. Bauwillige in Mellin würden auf das Baugebiet in Beetzendorf verwiesen werden, für leerstehende Objekte gebe es keine Lösung und auch die Flächennutzungsplanung sei im Laufe der Jahre nicht weiterentwickelt worden.