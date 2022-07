Erdbewegungen als Ausschlussgrund für Atommüll-Endlager in der Altmark?

Jübar - Parteiübergreifende Auseinandersetzung über Themen, die den Menschen in der Altmark wichtig sind - das hat sich der Kreisverband der Jungen Union (JU) mit seiner neuen Veranstaltungsreihe Altmark-Dialog auf die Fahnen geschrieben. Zum Auftakt ging es am Freitagabend in Jübar um das geplante Atommüll-Endlager, für dessen Standort auch mehrere Dörfer in der Altmark in Frage kommen, darunter beispielsweise Poppau, Nettgau und Waddekath.