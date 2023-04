Immer wieder werden die öffentlichen Toiletten in Klötze von Unbekannten demoliert. Über die Osterfeiertage wüteten diese im Sanitärtrakt am Busbahnhof.

Klötze - Öffentliche Toiletten sind für jede Kommune ein Zusatzgeschäft. So auch in Klötze. Doch das ist nicht alles. Wenn die sanitären Einrichtungen dann noch Opfer von Vandalismus werden, schnellen die Kosten noch weiter in die Höhe.