Erneut brennt es im Wohngebäude neben Klötzes Bibliothek

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate wurde die Klötzer Feuerwehr am Freitagabend zu einem Brand in einem Wohnhaus neben der Bibliothek gerufen. Was war passiert?

Klötze - Aufregung und Straßensperrung zum Feierabend am Freitag in Klötzes Innenstadt. Die Feuerwehr musste zu einem Brand in der Breiten Straße ausrücken - es war nicht der erste in diesem Haus.