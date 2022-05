Erst die Technik, dann das kreative Spiel

In diesem Jahr wäre der Stöckheimer Maler und Kunstlehrer Klaus-Jürgen Finger 80 Jahre alt geworden. Sein Erbe wird am Beetzendorfer Gymnasium, wo Finger zuletzt unterrichtete, bis heute lebendig gehalten und an die Schüler weitergegeben.

Beetzendorf - Bis heute hat der Name Klaus-Jürgen Finger am Beetzendorfer Gymnasium einen guten Klang. Im Kunstunterricht werden die Werke des 1999 verstorbenen Stöckheimer Künstlers und langjährigen Kunstlehrers thematisiert und seine Erfahrungen an die Schüler weitergegeben. „Er hat den Kunstunterricht bei uns geprägt, wir profitieren heute noch von seinem Wirken“, erzählt Kunstlehrerin Christina Gille-Hansch. Anlässlich des 80. Geburtstages von Finger, den er in diesem Jahr gefeiert hätte, wurden einige seiner Werke auf dem Flur des Gymnasiums ausgestellt, garniert mit Erinnerungen an den Lebenslauf des Künstlers.