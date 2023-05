Kunrau - Stürme und Schädlinge haben den Baumbestand im Kunrauer Schlosspark arg dezimiert. Deshalb, so der Wunsch des Ortschaftsrates, sollen Neuanpflanzungen erfolgen. Schon vor Jahren reifte die Idee, dass Brautleute, die sich im Kunrauer Schloss das Ja-Wort geben, anschließend im Park einen Baum pflanzen, den sie selbst spenden. Doch zur Umsetzung kam es bislang nicht. Bei der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates überreichte Einwohner Uwe Bock, früher Ortsbürgermeister, an die Runde ein schon vor Jahren erstelltes Konzept. Darin, so sagte er, sind alle Bäume aufgeführt, „die im Park gepflanzt werden dürfen“.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.