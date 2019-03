Die Polizei stoppte in Klötze einen Mann am Steuer, der keinen Führerschein hatte. Archivfoto: Roland Weihrauch/dpa

Die Polizei stoppte in Klötze einen Mann. Er fuhr ohne Führerschein Auto.

Klötze l Mit der Polizei wollte ein 32-Jähriger am Donnerstag in Klötze nichts zu tun haben. Als er bei der Autofahrt in der Bahnhofstraße gegen 21 Uhr die Beamten erblickte, steuerte er das Auto schnell auf den Lidl-Parkplatz und wollte verschwinden. Doch die Polizei stellte den Mann noch an seinem Fahrzeug und kontrollierte ihn.

Dabei wurde auch der Grund seiner Flucht bekannt: Er hatte keine gültige Fahrerlaubnis. Jetzt nahmen ihm die Beamten die Autoschlüssel weg und stellten Strafanzeige.