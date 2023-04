Klötze - Wer übernimmt im Klötzer Rathaus ab dem 1. Januar 2024 das Kommando? Diese Frage wird am 17. September bei der Bürgermeisterwahl geklärt. Amtsinhaber Uwe Bartels hatte seine erneute Kandidatur bereits am 1. März öffentlich gemacht. Nun steht fest: Er bekommt Konkurrenz. Denn am Donnerstagabend wurde Alexander Kleine von der SPD im Braunschweiger Hof in Klötze einstimmig nominiert.

