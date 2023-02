Zur medizinischen Versorgung von kranken oder verletzten Menschen werden in Deutschland pro Tag rund 15 000 Blutspenden benötigt. Doch für 2022 hat das DRK in Klötze sinkende Spenderzahlen registriert. Was sind die Gründe? Und geht es nun wieder aufwärts?

Blutspende in Klötze. 90 Spender kamen am Dienstag zum Termin in der Grundschule, darunter sieben Erstspender.

Klötze - „Wir sind sehr zufrieden. So eine große Spendenbereitschaft hatten wir lange nicht“, resümiert Anett Katschur die Blutspendenaktion, die am Dienstagnachmittag in der Klötzer Purnitzschule stattgefunden hat. Gleich zu Beginn um 15 Uhr war für die Spendenwilligen sogar Schlangestehen angesagt. Nach den ersten 20 Minuten hatte das DRK-Team bereits 23 Spender registriert. Am Ende waren es 90, darunter sieben Erstspender. Zu ihnen gehörten auch Vèronique und Felix Wolfsteller aus Poppau.