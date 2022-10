Fahrgeschäft wechselt den Schausteller in Klötze

Die Jaguar-Bahn ist vom Martinimarkt, der am Donnerstag in Klötze eröffnet wurde, nicht wegzudenken. Nun bekommt das Fahrgeschäft einen neuen Eigentümer.

Klötze - Ein Urgestein des Klötzer Martinimarktes tritt ab. Jochen Neutzsch geht in den Ruhestand. Seine Jaguar-Bahn, die zum 30. Mal in der Purnitzstadt aufgebaut wird, verkauft er an Maximilian Müller. Neutzsch erzählt von seiner spannenden Zeit als Schausteller.