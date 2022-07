Falken und Intrigenspiel im Apenburger Burghof

Die Vorbereitungen für das Apenburger Burgspektakel am 3./4. September laufen auf Hochtouren. Einen kleinen Einblick in das, was die Besucher erwartet, haben die Organisatoren der Volksstimme bereits gewährt.

Apenburg - Es wird wieder mittelalterlich am ersten Septemberwochenende in Apenburg. Zwei Tage lang, am 3. und 4. September, kommen Besucher beim Burgspektakel an der Alten Burg auf ihre Kosten. Bisher wurde aus den Höhepunkten, die zu erwarten sind, ein kleines Geheimnis gemacht. Doch jetzt gewährten die Organisatoren zumindest einen kleinen Einblick in den Stand der Vorbereitungen.