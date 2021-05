Familie Laufente macht einen Ausflug an der Audorfer Dorfstraße

Eine tierische Familie wagte den Abstecher in die Menschenwelt - zum Vergnügen der Autofahrer, die ebenfalls auf der Verbingung von der Audorfer Mühle zur Dorfstraße unterwegs waren.

Eine Laufentenfamilie macht einen Ausflug an der Audorfer Dorfstraße.

Audorf - Die Verbindung von der Audorfer Dorfstraße in Richtung Mühle nutzen – zum Leidwesen der meisten Audorfer – nicht nur viele Autofahrer, um zum ländlichen Weg in Richtung Siedenlangenbeck zu kommen. Auch eine Laufentenfamilie wagt ab und zu einen nicht ungefährlichen Abstecher fernab ihres Hofes an den Straßenrand. Zusammen mit den beiden Jungtieren genießen Vater und Mutter das saftige Grün und lassen sich weder von den vorbeifahrenden Autos noch von neugierigen Fotografen stören. Lieblingsnahrung der zu den Pinguinenten gehörenden Rasse mit ihrem markanten, steil nach oben gerichteten Hals sind übrigens Schnecken.