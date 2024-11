Die Schmiereien an der Tür und Giebelwand vom Toilettenhaus am Klötzer Busbahnhof sind nicht zu übersehen.

Klötze. - Graffitischmierer haben in Klötze an einem Toilettengebäude am Busbahnhof und an zwei Trafostationen an der Oebisfelder- und an der Schützenstraße großflächig markante Symbole vom Fußball-Bundesliga-Zweitligisten 1. FC Magdeburg hinterlassen. Das bestätigte der Pressesprecher des Salzwedeler Polizeireviers, Philipp Trapp, auf Nachfrage der Volksstimme.