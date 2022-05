Fehlende Unterlagen: Diesdorfer Bewerber nicht zur Wahl zugelassen

Der Wahlausschuss hatdie Bewerber für die Bürgermeisterwahlen am 6. März bekanntgegeben. Dabei fiel auch der Name der zweiten Beetzendorfer Kandidatin. In Diesdorf fiel einer der beiden Bewerber dagegen durch und wurde nicht zugelassen.

Am 6. März werden neue Bürgermeister in Beetzendorf und in Diesdorf gewählt. Ein Kandidat für Diesdorf fiel allerdings schon im Wahlausschuss durch.

Beetzendorf/Diesdorf - Ein Zweikampf in Beetzendorf und überraschenderweise nur ein zugelassener Bewerber in Diesdorf – das ist das Ergebnis der Sitzung des Wahlausschusses für die Bürgermeisterwahlen am 6. März in den beiden Gemeinden.

Während in Beetzendorf mit dem Groß Gischauer Enrico Lehnemann und der Beetzendorferin Nadine Sczyslewski zwei Kandidaten die Nachfolge von Amtsinhaber Lothar Köppe antreten wollen und beide auch bestätigt wurden, wird der Haselhorster Daniel Rieck im Flecken Diesdorf allein auf dem Wahlzettel stehen.

Nachreichung erfolgte erst am 8. Februar und damit zu spät

Ursprünglich wollte sich auch Detleff Bill um das Bürgermeisteramt bewerben. Doch die eingereichten Unterlagen waren nicht vollständig. Da Bill über die SPD antreten wollte, brauchte er zwar die nötigen Unterstützungsunterschriften nicht sammeln, musste aber den Nachweis der ordnungsgemäßen Nominierung durch seine Partei im Zuge einer Versammlung vorlegen.

Verbandsgemeindebürgermeister Michael Olms verkündete das Prüfungsergebnis. Foto: Walter Mogk

„Am Montag vor Fristablauf wurde er nochmal darauf hingewiesen, dass diese Unterlagen fehlen“, erklärte Wahlleiter Michael Olms. Doch die Schriftstücke seien erst am 8. Februar um 12.56 Uhr per Mail in der Verwaltung eingetroffen. Zu spät, um noch berücksichtigt zu werden.

Der Wahlausschuss entschied deshalb einstimmig, Detleff Bill nicht zur Bürgermeisterwahl zuzulassen. Gegen die Entscheidung kann allerdings noch Beschwerde eingelegt werden.