Der Ausfall der Straßenbeleuchtung bereitet in Klötze und Kunrau Kopfzerbrechen. Meist müssen die Ursachen erst intensiv gesucht werden.

Klötze/Kunrau/Neuferchau l Den Anfang machte vor einiger Zeit bereits der Ortsteil Neuferchau. Finster war es dort mehr als zwei Wochen lang auf den Straßen über Weihnachten und zu Beginn des neuen Jahres. Die Laternen im Ort brannten aufgrund eines Kabelschadens nicht.

Seit 20. Dezember sei es im Dorf duster gewesen, erinnerte Klötzes Bürgermeister Uwe Bartels in der jüngsten Sitzung des Neuferchauer Ortschaftsrates in seinem Bericht. In dem Ort würden die Laternen einen Ring bilden, wie es hieß. Deshalb sind alle betroffen gewesen. „Zwei Tage vor Weihnachten war der Fehler nicht zu finden“, blickte Bartels auf die schwierige Situation vor einigen Wochen zurück. Eine sofortige Reparatur war nicht möglich, wie die Stadt Klötze bereits Anfang Januar in einer Mitteilung informierte.

Stümperhafte Arbeiten waren die Ursache

Benötigt wurde demnach ein Kabelmesswagen, um den Defekt im Netz zu lokalisieren. Dieser sei erst nach dem Jahreswechsel vor Ort gewesen. Die Ursache für den Ausfall hätte dann auch schnell ermittelt werden können.

Wie sich herausstellte, hatten offenbar stümperhaft ausgeführte Schachtarbeiten dafür gesorgt, dass die Lichter auf den Straßen ausgingen. Auf einer Länge von gut einem Meter sei das Kabel angeritzt – und mit Isolierband umwickelt – gewesen, beschrieb Bartels das Bild, das sich bot.

„Der Verursacher wollte so Abhilfe schaffen“, mutmaßte der Stadtbürgermeister. An der richtigen Stelle sei der Schaden jedoch nicht gemeldet worden.

Und so kam es, wie es kommen musste: Feuchtigkeit sei in das Kabel eingedrungen und eine Phase durchgebrannt, wie es hieß. „Das ist ärgerlich zur Weihnachtszeit“, so Bartels.

Noch ärgerlicher dürfte wohl sein, dass der Verursacher nicht gefunden werden konnte. An der Stelle würden unterschiedliche Leitungen verlaufen, unter anderem Wasser und Strom. Es sei schade, dass es keine Meldung gebe, wenn ein Schaden bei Schachtarbeiten vorkomme. Uwe Bartels bat die Einwohner von Neuferchau um Verständnis.

Doch auch in anderen Ortsteilen der Einheitsgemeinde Klötze haben einige Bewohner aktuell mit dem Ausfall der Straßenbeleuchtung vor ihren Häusern zu kämpfen. Während der jüngsten Sitzung des Stadtrates berichtete Bürgermeister Uwe Bartels am Mittwoch im Rathaus, dass ebenfalls schon vor dem Weihnachtsfest zwei Straßenlampen in Kunrau ausgefallen seien. Und das direkt an der Bushaltestelle vor der Grundschule Dr. Schultz-Lupitz.

Unterricht der Schüler war fraglich

Das besondere Problem in Kunrau: Wegen des Ausfalls der Straßenlampen war der Schülertransport von und zur Schule gefährdet. Auch dort war ein Messwagen, mit dessen Hilfe der Fehler an den Stromleitungen gefunden werden sollte, nicht zu bekommen.

„Um den Unterricht trotzdem abzusichern, sind zwei Strahler an den Straßenlampen angebracht worden, um den Bereich für die Schüler in den Morgen- und Nachmittagsstunden ausleuchten zu können“, erläuterte Uwe Bartels. Damit müssen Schüler, Lehrer und Eltern nun schon seit Wochen klar kommen. Denn der Fehler ist bis heute nicht gefunden.

Auch dort war lange kein Messwagen zu bekommen. Den kündigte Uwe Bartels für die kommende Woche an.

Ganz frisch ist das lichtlose Dasein in einem Bereich von Klötze. Vor wenigen Tagen fiel die Straßenbeleuchtung in Teilen der Salzwedeler Straße ab Grünstraße bis in Höhe Am Eichengrund aus, wie der Bürgermeister im Gespräch mit der Volksstimme informierte.

„Wahrscheinlich ist ein Dämmerungsschalter dort die Ursache für den Ausfall der Beleuchtung. Das haben die Elektriker nach ersten Untersuchungen gesagt“, berichtete Uwe Bartels. Eventuell müsse der Schalter, wenn er denn die Ausfälle der Straßenlampen auslöst, ausgetauscht werden.

Zwischenzeitlich leuchteten die Lampen in dem Bereich wieder, fielen aber wenige Stunden später erneut aus. Auch hier soll ein Messwagen in der nächsten Woche dem Fehler auf den Grund gehen, wie Bartels in Aussicht stellte.