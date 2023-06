Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Jahrstedt - Freund und Leid lagen am Wochenende in Jahrstedt dicht beieinander. Denn die Einwohner können sich in diesem Jahr über vier Jungstörche freuen. Doch so eine große Anzahl von Tieren in einem Horst bringt auch Gefahren mit sich, weil der Platz begrenzt ist. Einen der vier Jungstörche hatte es am Sonnabend gegen 19 Uhr erwischt, er ist aus dem Nest gefallen, wie Jahrstedts Vize-Bürgermeister André Homeyer berichtet. Der Storch landete bei einem Flugversuch vom Dach eines ausgedienten Schornsteins etwa sechs Meter tief auf einem circa 50 Jahre alten Stalldach. Aufmerksame Einwohner an der Drömlingsstraße im Ort hatten den Vorfall gesehen und den amtierenden Bürgermeister André Homeyer informiert. „Ich habe unseren Wehrleiter Randy Schmidt hinzugerufen. Wir haben uns vor Ort den Fall angeschaut und den Kontakt zu einem Storchenexperten gesucht. Der kam mit dem Wassensdorfer Wolfgang Sender auch.“