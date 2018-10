Einen Einsatz hatten die Brandbekämpfer der Klötzer Feuerwehr. Es galt eine Ölspur auf der Straße zu beseitigen.

Klötze l Um Punkt 12.22 Uhr heulte am Freitagmittag die Sirene in Klötze und alarmierte so die Brandbekämpfer der Freiwilligen Feuerwehr. Die Einsatzleitstelle hatte eine Ölspur gemeldet, unter anderem auf der Breiten Straße. Schnell waren die Aktiven vor Ort, um die Gefahr zu bannen. Mit Blaulicht eilten sie dabei auch auf die Bahnhofstraße, in der die Ölspur ebenfalls verlaufen sollte. Zwischen dem ersten und dem zweiten Kreisverkehr staute sich durch den Einsatz zwischenzeitlich der Verkehr, der aus Richtung Beetzendorf kam.

Doch es gab gar kein Öl zu beseitigen, wie ein Test an mehreren Stellen auf der Fahrbahn ergeben habe, sagte Einsatzleiter Jens Gille. Für die Klötzer Feuerwehr war der Einsatz damit nach einigen Minuten erledigt. Es könnte sich um ausgelaufene Kühlflüssigkeit handeln, erklärte Gille. Die Spur sei vom Ortsausgang Richtung Schwiesau bis zur Poppauer Straße verlaufen. Im Einsatz waren zwölf Feuerwehrleute mit drei Fahrzeugen.