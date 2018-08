Mellin l Erneut hat es auf dem leer stehenden Vierseitenhof gegenüber dem Melliner Kriegerdenkmal gebrannt. Nachdem im April 2017 eine Scheune auf dem Gelände komplett abbrannte, stieg am Dienstagmorgen (31. Juli) diesmal Rauch aus dem mit Unrat und Stroh gefüllten ehemaligen Schweinestall auf. Aufmerksame Grundstücksnachbarn, die die Schwaden bemerkten, alarmierten um 9.36 Uhr die Feuerwehr.

52 Brandbekämpfer aus Mellin, Tangeln, Rohrberg, Nettgau und Beetzendorf waren mit sieben Fahrzeugen schnell vor Ort und brachten den Schwelbrand unter Kontrolle, bevor er auf das Gebäude übergreifen konnte. Dabei kamen Atemschutzgeräteträger zum Einsatz. „Zur Sicherheit der Kameraden war das die beste Lösung, einmal wegen dem Rauch, aber auch wegen der sommerlichen Hitze“, meinte Verbandsgemeinde-Wehrleiter Mathias Gose, der den Einsatz leitete.

Während der Löscharbeiten war die Bundesstraße 248 in Mellin längere Zeit gesperrt. Autofahrer, die aus Richtung Brome kamen, mussten über Nettgau und Jübar ausweichen oder aus der Gegenrichtung im Ort umdrehen.

Melliner Scheune in Flammen

Mellin (vs) l Eine Scheune ist in der Nacht zum Donnerstag in Mellin im Altmarkkreis Salzwedel komplett abgebrannt.