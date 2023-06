Wer sich aktiv in den Feuerwehren der Gemeinde Beetzendorf engagiert, soll dafür belohnt werden. Und zwar mit einer vergünstigten Saisonkarte für das Stölpenbad. Das hat der Gemeinderat beschlossen.

Feuerwehrleute baden in Beetzendorf günstiger

Beetzendorf - Es ist einige Jahre her, dass die Verbandsgemeinde (VG) Beetzendorf-Diesdorf einen Versuch wagte, zusätzliche Anreize für ein ehrenamtliches Engagement in den Feuerwehren zu schaffen. In Kooperation mit den vier Mitgliedsgemeinden, die ein Freibad betreiben, erhielten alle aktiven Kameraden Freikarten, die den Besuch der Freizeiteinrichtungen ermöglichten. Doch die Regelung, die zunächst für ein Jahr galt, lief aus und wurde zunächst nicht verlängert.