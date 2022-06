Feuerwehrleute in der Stadt Klötze sollen mehr Geld bekommen

Den Dienst in der freiwilligen Feuerwehr will die Stadt Klötze attraktiver machen. Geplant ist zum Beispiel, künftig ein Einsatzgeld in Höhe von 10 Euro an die ehrenamtlichen Brandbekämpfer zu zahlen. Bisher gibt es die Hälfte. Auch für erfolgreich abgeschlossene Lehrgänge sind einmalige Zuschüsse geplant.

Foto: Tobias Roitsch