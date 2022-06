Finanzielles Risiko: Theatergruppe Klötze sagt sämtliche Vorstellungen im Oktober ab

Klötze - Die Corona-Zahlen im Altmarkkreis Salzwedel gingen zuletzt wieder zurück, die Inzidenz lag an zehn aufeinanderfolgenden Tagen unter 35, so dass am Dienstag die Testpflicht für Bürgerhäuser, Kinos, Gaststätten und Tanzschulen wieder aufgehoben werden konnte. Doch die Pandemie bleibt wankelmütig, niemand weiß, was kommt, Vorhersagen können nicht getroffen werden.