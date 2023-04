Fördererein will Tacheles reden

Freibad: Ärger in Kunrau

Kunrau - Wenn am 25. April mal wieder die Arbeitsgruppe Freibäder tagt, „dann werden wir Tacheles reden“, kündigt Robert Liebelt, Vorsitzender des Kunrauer Freibad-Fördervereines, im Gespräch mit der Volksstimme an. Er und seine Mitstreiter haben Gesprächsbedarf. Zum Beispiel darüber, warum es der Antrag für das Kunrauer Freibad nicht in das Bundesprogramm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen geschafft hat.