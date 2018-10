Der Klötzer Ortschaftsrat sprach über eine neue Form von Grabstätten. Für den Vorschlag gab es nicht nur Zustimmung.

Klötze l Sechs unterschiedliche Arten von Grabstätten werden aktuell in der Friedhofssatzung der Stadt Klötze, die für die 21 kommunalen Friedhöfe gilt, aufgeführt. Unterschieden wird dabei nach Reihen-, Wahl-, Kinder- und Urnengrabstätten. Zudem stehen Urnengrabstätten auf anonymen Grabfeldern sowie Nischen in Urnen-Stelen zur Auswahl. Gerade die Stelen scheinen dabei großen Zuspruch zu finden. So wurden beispielsweise für den Neustädter Friedhof in Klötze in diesem Jahr 20 Einzel- und 22 Doppelstelen angeschafft und die Zahl der Stelen-Grabstätten damit noch einmal deutlich aufgestockt. Versehen werden diese mit den Namen der Verstorbenen.

Satzung müsste geändert werden

Ergänzt werden könnte die Liste durch eine weitere Bestattungsform. Diese Idee äußerte Klötzes Ortsbürgermeister Hans-Jürgen Schmidt bei der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates. Wünschen würden sich demnach manche Einwohner eine Urnenbestattung auf einer Wiese, allerdings nicht gänzlich anonym, so wie es bislang der Fall ist. Eine Platte mit dem Namen des Verstorbenen darauf soll deshalb auf die Erde gelegt werden. So könne man auch mit dem Rasenmäher darübergehen, sagte Schmidt. Sollte sich das Gremium dafür entscheiden, müsste eine Änderung der städtischen Friedhofsatzung beantragt werden, wie es weiter hieß. Platz sei aber vorhanden.

„Wir müssen uns nichts vormachen, das alte Grab hat ausgedient“, meldete sich Lothar Schulze (Die Linke) bei der anschließenden Diskussion zu Wort. Man wisse doch, wie die Entwicklung aussehe. Angehörige, die sich um die Pflege der Grabstellen kümmern können, würden manchmal fehlen. So falle die Entscheidung entweder für eine Nische in einer Urnen-Stele oder aber auf ein Urnen-Grab auf der Wiese. „Da ist die Pflege übersichtlicher. Auch Ältere können den Trauerort pflegen“, so Schulze, der den Vorschlag mit der Namensplatte voll unterstütze, wie er sagte.

Anders sah Klaus Ewertowski (CDU) die Sache. Er maß den traditionellen Formen der Bestattung eine wichtige Bedeutung bei. Das Vorhandene könne nicht einfach im Stadtrat weggewischt werden, der Stadtrat müsse sich dazu positionieren. Hans-Jürgen Schmidt unterstrich, dass die traditionellen Bestattungsformen erhalten bleiben sollten.

Den Vorschlag, sich solch eine nicht-anonyme Urnen-Wiese anzuschauen, machte Kirstin Mähl (CDU). Auf dem Ristedter Friedhof, der nicht zu den kommunalen Friedhöfen gehört, gebe es das schon auf einer begrenzten Fläche.