Kusey - Ungewohnte Ruhe herrscht auf dem Gelände der Kuseyer Grundschule seit der Schließung am 5. Juli. Nur die Mitglieder vom Sportverein sind in den Nachmittags- und Abendstunden in der Halle aktiv und sorgen für eine Belebung des Geländes. Doch wie es mit der weiteren Nutzung nach dem Aus für das vor 53 Jahren eingeweihte Schulgebäude aussieht, steht in den Sternen. Auch Ortsbürgermeister Norbert Nieder hat keine Idee, wie das Haus genutzt werden könnte. Dem Umzug des Ostalgiemuseums vom früheren Bahnhof in das Schulgebäude erteilte er eine Absage.