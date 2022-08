Für Photovoltaik erstellen Beetzendorf jetzt einen Leitfaden

Auch in der Gemeinde Beetzendorf gibt es vermehrt Anträge für Photovoltaik-Anlagen auf Ackerflächen. Bevor über weitere Projekte entschieden wird, soll ein Leitfaden erarbeitet werden.

Hinter dem Netto-Markt in Beetzendorf befindet sich ein großer Solarpark. Er ist von der Straße aus kaum als solcher zu erkennen, obwohl der Abstand gering ist.

Beetzendorf - Wie groß sind die landwirtschaftlichen Flächen in der Gemeinde Beetzendorf insgesamt und in den einzelnen Gemarkungen? Das soll jetzt ermittelt werden. Dies forderten die Mitglieder des Bau-, Ordnungs- und Umweltausschusses der Gemeinde Beetzendorf am Donnerstagabend während ihrer Sitzung ein. Das sind die Gründe.