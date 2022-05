Für Rübenlaster führt kein Weg um Steimke herum

Dieser Weg in der Steimker Gemarkung, ein Zubringer zur Reinecken Brücke nahe der Kunrauer Chaussee, ist für Rübenlaster nicht geeignet, hieß es im Steimker Ortschaftsrat. Offenbar, so die Kritik, wurde der Ausbau von diesem und anderen Wegen beim Flurbereinigungsverfahren in den 1990er Jahren versäumt.

Steimke - Wenn Rübenzeit ist, dann wackeln in Steimke die Wände. In manchen Häusern ist es in der Vergangenheit zu Rissen und anderen Schäden gekommen. Die Einwohner finden nicht in den Schlaf und klagen über zu hohe Geschwindigkeiten. Besonders betroffen ist das Vordorf mit seinem Kopfsteinpflaster. Wie Ortsbürgermeister Frank Kraskowski im Ortschaftsrat sagte, habe er ein längeres Gespräch mit dem Bromer Landwirt Erhard Kremeike geführt. „Der hat sich wirklich viel Zeit genommen, mehr als eine Stunde“, lobte der Ortsbürgermeister. Die Rüben stammen von dessen Feldern. Für die Abfuhr kann Kremeike aber nichts – die wird von der Zuckerrübenfabrik in Klein Wanzleben organisiert – doch er wolle auf die Fahrer einwirken, um die Belastungen für die Einwohner in Grenzen zu halten.