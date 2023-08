In Klötze soll eine Straße erneuert werden. Wann und warum lesen Sie hier.

Straße in Klötze wird ausgebaut

Die Gardelegener Straße in Klötze soll 2024 ausgebaut werden.

Klötze - Schon seit Jahren ist ein Ausbau der Gardelegener Straße (L 19) in Klötze im Gespräch. Die Stadt wäre an der Maßnahme mit den Nebenanlagen beteiligt. Dafür wurden seit 2019 stets Gelder in den Haushaltsplan eingestellt, 2022 waren es 390.000 Euro. Doch zur Umsetzung kam es nicht. Vielleicht auch deshalb, weil die Gardelegener Straße zuletzt als Umleitungsstrecke diente. Vom Tisch ist der Ausbau aber keineswegs.