Gartenlaube geht in der Nacht in Klötze Flammen auf

Klötze - Sirenenalarm weckte in der Nacht zum Mittwoch gegen 2.30 Uhr die Einwohner in Klötze. Denn eine Gartenlaube an der Schützenstraße brannte komplett nieder. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Holzhaus auf einem der früheren Tafelgärten an der Schützenstraße bereits in Flammen.

Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 18 Kameraden vor Ort. Sie konnte die Gartenlaube auf dem Gelände des Kleingartenvereins Friedensberg nur noch kontrolliert herunterbrennen lassen. Menschen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.

Der Sachschaden wird nach dem Brand von den Kriminalisten auf etwa 5000 Euro geschätzt. Die Beamten waren am Mittwoch vor Ort und haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ein Ergebnis liegt laut Polizei noch nicht vor.