Gastronom Thomas Rühm hat nach acht Monaten Pause wieder das Kuseyer Reatsaurnt Braiuner Hirsch eröffnet

Nach acht Monaten Pause ist Thomas Rühm wieder als Gastronom in die Kuseyer Traditionsgaststätte Brauner Hirsch zurückgekehrt. Am Freitag eröffnete er das Lokal wieder. Der Andrang war enorm groß.

Kusey - „Er ist wieder da“, lautete einst ein Erfolgssong von Marianne Rosenberg. Nicht das Lied, sondern der Satz machte am Freitagabend in der Kuseyer Traditionsgaststätte Brauner Hirsch bei mehreren Gästen die Runde. Nach acht Monaten coronabedingter Auszeit und Wechsel in einen anderen Berufszweig ist Thomas Rühm wieder nach Kusey zurückgekehrt und steht in der Gaststätte am Ortseingang hinter dem Tresen. Sehr zur Freude der Einwohner. Auch Ortsbürgermeister Norbert Nieder kam mit einem Blumenpräsent vorbei und wünschte für die Zukunft gute Geschäfte.