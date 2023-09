GASTRONOMIE IN DER ALTMARK„Tisch 12“-Gutscheine doch noch einlösbar

Wer noch einen Essensgutschein für das einstige Restaurant Tisch 12 in Rohrberg hat, kann aufatmen: Der neue Chef von Christian Krüger zeigt sich kulant und ermöglicht das Einlösen.

GASTRONOMIE IN DER ALTMARK

Koch Christian Krüger an seinem neuen Arbeitsplatz, der Gastwirtschaft Glupe im niedersächsischen Tülau. Hier kann er seine Ideen mit einbringen, bedankt er sich für das Vertrauen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Tülau/Rohrberg - „Wenn jemand in Insolvenz geht, dann verfallen eigentlich die Gutscheine“, erklärt Uwe Weitzen, Eigentümer der Gastwirtschaft Glupe im niedersächsischen Tülau. So sei es auch bei Christian Krüger gewesen, der von jetzt auf gleich sein Restaurant in Rohrberg schließen musste.